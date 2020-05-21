Restaurant Inspection Scores (copy)

North Carolina Public Health restaurant and food-stand inspections in Iredell County, May 3-9.

Applebee’s Grill & Bar, 1115 Glenway Dr., Statesville, 96/A

Fast Phil’s #21, 2894 Harmony Highway, Harmony, 94.50/A

Smokey J’s BBQ, 1827 Shearers Road, Davidson, 99/A

About the Scores

The sanitation grading of all restaurants, food stands, drink stands and meat markets is based on a system of scoring in 10 basic sanitation categories. Grades are as follows: A (90 and over), B (80-89), C (70-79). Permits shall be revoked for establishments receiving a score of less than 70 percent.

North Carolina Public health restaurant and food-stand inspections in Iredell County, May 3-9.

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