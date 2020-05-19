Lake Norman Regional Medical Center

Lake Norman Regional Medical Center

 Courtesy of Lake Norman Regional Medical Center

Lake Norman Regional Medical Center is hosting two interactive tours of The Stork’s Landing Maternity Center. The May tours are scheduled for May 21 from 6-7 p.m. and May 30 from 1-2 p.m. Tours are free to prospective and expectant parents.

Interactive tours are held live through Google Meet with a question and answer session to follow.

The online tours require registration. Once registered, you will receive a separate email with the link for the tour.

For more information and to register, visit www.lnrmc.com/classes-events. If all classes are full, email mitzie.mccurdy@lnrmc.com for other options.

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