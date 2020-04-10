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We Are Open

Business Pick-Up Curbside Delivery Phone Address Website
Lancaster's BBQ Yes Yes No 704-663-5807 515 Rinehardt Rd https://www.lancastersbbq.com
Jeffrey's Yes No No 704-799-1110 117 Trade Ct https://www.jeffreyslkn.com
Heavnely Hoagie Yes Yes No 704-799-6060 516 River Hwy #4 https://www.theheavenlyhoagie.com
Famous Toastery Yes Yes No 980-444-2092 170 N Main St https://www.famoustoastery.com
Famous Toastery Yes Yes No 704-696-8463 134 Mooresville Commons Way https://www.famoustoastery.com
Duckworth's Yes Yes No 704-799-2881 560 River Hwy https://www.mooresville.duckworths.com
Jet's Pizza Yes Yes Yes 704-660-0905 123 Trade Ct https://www.jetspizza.com
Dairi-O's Yes Yes No 980-444-0951 920 River Hwy https://www.dairio.com
Sebastiano's Yes Yes No 704-799-6936 862 Brawley School Rd
Pomodoro's Yes Yes No 704-663-6683 168 Norman Station Blvd https://www.pomodoros.com
Turn 4 Pizza Yes Yes Yes 704-799-2134 798 Oak Ridge Farm Hwy https://www.turn4pizzamooresville.com
Big Tiny's BBQ Yes Yes No 704-658-1409 179 N Main St https://www.bigtinysbbq.com
Ghostface Brewing Yes Yes No 704-799-7433 427 E Statesville Ave Ste 100 https://www.ghostfacebrewing.com
Tequila's Yes No No 704-660-0802 241 S Broad St https://www.tequilasmexicangrill.com
Alino's Pizzeria Yes No No 704-660-0010 500 S Main St https://www.alinopizzeria.com
Barcelona Burger & Beer Garden Yes No No 704-230-1753 500 S Main St https://www.barcelonaburger.com
Brooklyn Boys Yes Yes No 704-696-2697 119 Market Place https://www.brooklynsouthpizzeria.com
Novanta Pizzeria Yes Yes No 704-809-1035 120 Langtree Village Dr https://www.90novantapizzeria.com
Moyers Yes Yes No 980-444-3800 119 Landings Dr
Down for Doughnuts Yes Yes No 980-444-2660 880 East Iredell Ave https://www.downfordoughnuts.com
Jersey Mike's Subs Yes No Yes 704-663-7827 647 Brawley School Rd https://www.jerseymikes.com
La Unica Mexican Restaurant Yes Yes Yes 704-660-0262 482 River Hwy https://www.launicamooresville.com